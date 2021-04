Esce in sala il 17 giugno ‘Umami – Il Quinto Sapore’, diretto da Angelo Frezza, con Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel cast anche Enrico Oetiker, Antonella Laganà e Antonella Ponziani. Produzione G&E Film. Distribuzione TOED Film Esce in sala, il prossimo 17 giugno, distribuito da TOED Film, ‘Umami – Il Quinto Sapore’, commedia per la regia di Angelo Frezza (Sweet Sweet Marja), interpretata da Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker e Antonella Laganà. Nel cast anche Antonella Ponziani, già interprete di Intervista, diretta da Federico Fellini e vincitrice di David di Donatello e Nastro d’Argento per Verso Sud. Le riprese del film, iniziate ad Ascoli Piceno, si sono spostate successivamente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel cast anche Enrico Oetiker, Antonella Laganà e Antonella Ponziani. Produzione G&E Film. Distribuzione TOED Filmin, il prossimo 17, distribuito da TOED Film,– Il, commedia per la regia di(Sweet Sweet Marja), interpretata da, Enrico Oetiker e Antonella Laganà. Nel cast anche Antonella Ponziani, già interprete di Intervista, diretta da Federico Fellini e vincitrice di David di Donatello e Nastro d’Argento per Verso Sud. Le riprese del film, iniziate ad Ascoli Piceno, si sono spostate successivamente ...

