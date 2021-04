Esame farsa Suarez | spunta il VIDEO integrale | una telecamera nascosta ha ripreso tutto

(Di venerdì 30 aprile 2021) A distanza di alcuni mesi dall’che ha coinvolto Luis, è stato diffuso uninedito. Unaha infatticiò che è accaduto a Perugia, dove l’uruguaiano ha sostenuto unper ottenere la cittadinanza italiana. Lo scopo finale era favorire il suo trasferimento alla Juventus, ma una volta scoperto l’inganno non se ne fece più nulla. In alto e di seguito ildell’. PARTE 1 PARTE 2 SportFace.

Era infatti già partita l'inchiesta della procura di Perugia sul cosiddetto "", con due docenti, il direttore e il rettore dell'ateneo indagati. Per quanto riguarda il ruolo svolto dalla ...Sta facendo il giro del web il video dell'di Luis Suarez tenuto all'Università per stranieri di Perugia lo scorso 17 settembre. Le immagini e l'sono finite sotto la lente di ingrandimento della Procura di Perugia guidata da ...Agli atti dell’inchiesta alcuni testi inviati in anticipo al calciatore vengono ripetuti nel corso della prova d’esame ...Spuntano le immagini dell’esame farsa di Luis Suarez sostenuto il 17 settembre scorso presso l’Università per Stranieri di Perugia ...