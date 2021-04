Eros Ramazzotti | l’incredibile scatto da giovane | La foto

(Di venerdì 30 aprile 2021)è uno dei cantanti italiani più famosi e, questa suada, mostra come sia stato sempre al top durante la carriera.lada(Getty Images)Se si parla di musica italiana, non si può non pensare ad. Il cantautore, infatti, è uno degli artisti più popolari del Bel Paese: il suo successo ha valicato i confini nazionali, arrivando ad essere molto conosciuto anche all’estero soprattutto nei paesi di lingua spagnola come l’America Latina. Questa sera, venerdì 30 aprile, ritorna lo show di Pio e Amedeo, Felicissima sera, in onda con l’ultima puntata su Canale 5.sarà proprio uno degli ospiti attesi per la conclusione ...

Ancheè pronto a mettersi in gioco questa sera ospite di Pio e Amedeo in Felicissima Sera. In molti si aspettavano proprio di vederlo sul palco per un medley delle sue canzoni ma a rivelare ...Anche il nuovo appuntamento, come annunciato già dal promo in onda sulle reti Mediaset sarà ricco di ospiti : ci saranno anche Raoul Bova , Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli,e ...Eros Ramazzotti continua a sorprendere ed in una lunga intervista del lontano 1994 rivela il significato dell’iconico brano ‘Terra Promessa' ...Pio e Amedeo tornano stasera su Canale 5 in prima serata con Felicissima sera: tra gli ospiti della terza e ultima puntata anche Raoul Bova, Eros Ramazzotti e Noemi. Felicissima sera, lo show di Pio e ...