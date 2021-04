Eros Ramazzotti: chi è la sua prima moglie Michelle Hunziker? (Di venerdì 30 aprile 2021) Eros Ramazzotti p un cantante italiano di grandissimo successo che piace molto al pubblico. Le sue canzoni sono un cult della musica italiana. Il cantautore questa sera, venerdì 30 aprile, sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque a Felicissima Sera, condotto da duo comico Pio e Amedeo. In prime nozze Eros Ramazzotti è stato sposato con Michelle Hunziker. scopriamo qualcosa in più di lei. Michelle Hunziker nasce a Sorengo, nel Canton Ticino della Svizzera, il 24 gennaio 1977 ed è una conduttrice, attrice e cantante ma anche ex modella. Il suo esordio avviene con la celebre e provocatoria campagna pubblicitaria per Roberta, marchio di biancheria intima, che vede tutte le città tappezzata di cartelloni con il lato B e la ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 30 aprile 2021)p un cantante italiano di grandissimo successo che piace molto al pubblico. Le sue canzoni sono un cult della musica italiana. Il cantautore questa sera, venerdì 30 aprile, sarà protagonista dellaserata di Canale Cinque a Felicissima Sera, condotto da duo comico Pio e Amedeo. In prime nozzeè stato sposato con. scopriamo qualcosa in più di lei.nasce a Sorengo, nel Canton Ticino della Svizzera, il 24 gennaio 1977 ed è una conduttrice, attrice e cantante ma anche ex modella. Il suo esordio avviene con la celebre e provocatoria campagna pubblicitaria per Roberta, marchio di biancheria intima, che vede tutte le città tappezzata di cartelloni con il lato B e la ...

Advertising

psymalefica : Consiglio a Eros Ramazzotti di non tornare a casa... la Hunziker 'A letto non rideva'!!! #FelicissimaSera #pioeamedeo - Nicholas_sibbio : Eros ramazzotti il nuovo Zio Tobia #FelicissimaSera muoio.... ???? - ManuelHolmes_ : Vorrei invecchiare come Eros Ramazzotti. #FelicissimaSera - rodari279 : Non ho mai visto Eros Ramazzotti ridere così tanto, carino carino ?? #FelicissimaSera - XScorrettoX : Eros Ramazzotti in arte “Zio Tobia” #FelicissimaSera -