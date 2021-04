“Ero rimasto solo”. Amici 20, Raffaele Renda racconta tutto. Dopo l’eliminazione ha trovato il coraggio di confessare (Di venerdì 30 aprile 2021) Raffaele Renda è stato eliminato da Amici nel corso della sesta puntata del serale. Renda, che nel 2017 aveva partecipato a Sanremo Young, faceva parte della squadra di Arisa, sua grande fan, e Lorella Cuccarini. Raffaele Renda aveva perso al ballottaggio finale contro Deddy, e come da tradizione aveva conosciuto il suo esito solo al termine della puntata una volta che i ragazzi sono entrati in casetta. Era stata Maria De Filippi a comunicare ai ragazzi i risultati delle votazioni. Rivolgendosi a Raffaele aveva detto: “Sto parlando un po’ di più con te perché sei tu l’eliminato. Volevo farti davvero i complimenti per tutto e per la tua grande educazione”. Intanto l’edizione va avanti, è fissata per il 15 maggio la finale e tanti colpi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)è stato eliminato danel corso della sesta puntata del serale., che nel 2017 aveva partecipato a Sanremo Young, faceva parte della squadra di Arisa, sua grande fan, e Lorella Cuccarini.aveva perso al ballottaggio finale contro Deddy, e come da tradizione aveva conosciuto il suo esitoal termine della puntata una volta che i ragazzi sono entrati in casetta. Era stata Maria De Filippi a comunicare ai ragazzi i risultati delle votazioni. Rivolgendosi aaveva detto: “Sto parlando un po’ di più con te perché sei tu l’eliminato. Volevo farti davvero i complimenti pere per la tua grande educazione”. Intanto l’edizione va avanti, è fissata per il 15 maggio la finale e tanti colpi ...

