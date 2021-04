Ermal Meta, solo per oggi, avrà il “dono dell’ubiquità” (Di venerdì 30 aprile 2021) Ermal Meta sarà il protagonista di evento davvero unico e speciale che vede coinvolte le stazioni di Milano, Roma e Napoli. Ecco cosa sta succedendo Tre città unite tra loro: Milano, Roma e Napoli. In esclusiva per la giornata di oggi, Ermal Meta sarà il protagonista di un evento davvero speciale. Per la prima volta, grazie ad un’innovativa tecnologia, il cantautore avrà il “dono dell’ubiquità“, non ci credete? Dalle 8.00 fino alle 22.00 di oggi, Ermal Meta, sulle note del nuovo singolo “Uno“, sorprenderà il pubblico con una speciale performance olografica. Nelle tre stazioni di Milano, Roma e Napoli, infatti, è allestito un olobox, ovvero una struttura che permette di proiettare in 3D la ... Leggi su zon (Di venerdì 30 aprile 2021)sarà il protagonista di evento davvero unico e speciale che vede coinvolte le stazioni di Milano, Roma e Napoli. Ecco cosa sta succedendo Tre città unite tra loro: Milano, Roma e Napoli. In esclusiva per la giornata disarà il protagonista di un evento davvero speciale. Per la prima volta, grazie ad un’innovativa tecnologia, il cantautoreil ““, non ci credete? Dalle 8.00 fino alle 22.00 di, sulle note del nuovo singolo “Uno“, sorprenderà il pubblico con una speciale performance olografica. Nelle tre stazioni di Milano, Roma e Napoli, infatti, è allestito un olobox, ovvero una struttura che permette di proiettare in 3D la ...

tvsorrisi : Buongiorno! Una grande sorpresa vi aspetta ? @MetaErmal - RadioItalia : Ermal Meta lancia oggi il nuovo singolo 'Uno' in contemporanea nelle 3 grandi stazioni di Milano, Roma e Napoli. Pe… - Corriere : Ermal Meta: «Io a 12 anni e la rivoluzione contro la dittatura comunista in Albania» - MottolaIvana : RT @BassoFabrizio: Dal binario #Uno delle stazioni di #Milano #Roma #Napoli parte il viaggio lungo un giorno di @MetaErmal (che riprenderà… - Cateman279 : RT @rockolpoprock: Ermal Meta: ecco come ha deciso di presentare il suo nuovo singolo “Uno”. Video -