Ermal Meta diventa un ologramma per promozionare il nuovo singolo "Uno". Solo per oggi alla Stazione di Napoli

Ermal Meta diventa un ologramma per promozionare il nuovo singolo dal nome "Uno", da oggi in radio. Soltanto per questa giornata alla Stazione di Napoli Centrale – e alla Stazione di Milano Centrale e alla Stazione di Roma Termini – un'innovativa tecnologia permetterà all'artista di presentare in contemporanea il suo ultimo brano. È allestito un olobox, struttura che permette di proiettare in 3D la performance, con le immagini della band su un ledwall ed il cantante in ologramma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

