Eni | Descalzi | “Robusta ripresa dei risultati Guardiamo con ottimismo ai prossimi mesi”

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto adjusted pari a 270 milioni di euro pari a quasi cinque volte quello conseguito nel primo trimestre 2020. L’Ebit adjusted si attesta a 1,3 miliardi, in forte crescita rispetto al quarto trimestre 2020 (+171%) a parità di produzione (1,7 milioni boe/giorno). Il flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo è pari 1,96 miliardi a fronte di capex netti pari a 1,4 miliardi (-27% sul primo trimestre 2020). L’Indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 di 12,2 miliardi è in lieve aumento per operazioni di M&A ed effetto cambio. Leverage invariato al 31%. “In un primo trimestre ancora fortemente caratterizzato dagli effetti dei lockdown Eni ha evidenziato unadei, in particolare nel settore E&P e nella ...