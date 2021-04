Elezioni palestinesi: «Trattati come bambini da Abu Mazen» (Di venerdì 30 aprile 2021) Fa sorridere il dispiacere di Josep Borrell. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue ieri si è detto «profondamente deluso» dalla decisione annunciata giovedì dal presidente dell’Anp Abu Mazen di rinviare le Elezioni palestinesi. «L’Ue – ha affermato – sostiene Elezioni credibili, inclusive e trasparenti per tutti i palestinesi». E si è appreso anche che Francia, Germania, Italia e Spagna hanno chiesto al leader palestinese di fissare subito una nuova data per il voto. Sono solo proclami. Bruxelles non ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 aprile 2021) Fa sorridere il dispiacere di Josep Borrell. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue ieri si è detto «profondamente deluso» dalla decisione annunciata giovedì dal presidente dell’Anp Abudi rinviare le. «L’Ue – ha affermato – sostienecredibili, inclusive e trasparenti per tutti i». E si è appreso anche che Francia, Germania, Italia e Spagna hanno chiesto al leader palestinese di fissare subito una nuova data per il voto. Sono solo proclami. Bruxelles non ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

pivamarialucia : RT @michelegiorgio2: Manifestazione in corso sulla Spianata delle moschee contro Israele che non ha garantito lo svolgimento delle elezioni… - GiulianaCavall9 : RT @michelegiorgio2: Manifestazione in corso sulla Spianata delle moschee contro Israele che non ha garantito lo svolgimento delle elezioni… - nan_nan_an : RT @robydigi: E vabbè, per le elezioni i palestinesi rinviano ad altra data. Dopotutto non c'è fretta. #AbuMazen è solo al 17° anno del suo… - palabritadepape : RT @michelegiorgio2: Manifestazione in corso sulla Spianata delle moschee contro Israele che non ha garantito lo svolgimento delle elezioni… - samilsocialista : RT @michelegiorgio2: Manifestazione in corso sulla Spianata delle moschee contro Israele che non ha garantito lo svolgimento delle elezioni… -