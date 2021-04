Elche-Atletico Madrid (sabato H 16.15): formazioni, quote, pronostici. Renan Lodi non convocato (Di venerdì 30 aprile 2021) Quando tutto sembrava indirizzato, è arrivato l’episodio imponderabile: nel recupero di ieri notte, il Barcellona ha perso in casa col Granada, evento onestamente inimmaginabile nemmeno dai più accaniti tifosi di Atletico e Real Madrid. Grazie a questo risultato folle, l’Atletico mantiene la prima posizione, con due punti di vantaggio sulle due grandi rivali e tre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 30 aprile 2021) Quando tutto sembrava indirizzato, è arrivato l’episodio imponderabile: nel recupero di ieri notte, il Barcellona ha perso in casa col Granada, evento onestamente inimmaginabile nemmeno dai più accaniti tifosi die Real. Grazie a questo risultato folle, l’mantiene la prima posizione, con due punti di vantaggio sulle due grandi rivali e tre InfoBetting: Scommesse Sportive e

