Ecco come si moltiplica l’Herpes virus 1 nel corpo umano (Di sabato 1 maggio 2021) – Il virus Herpes simplex di tipo 1 (HSV-1), che siamo abituati ad associare unicamente a fastidiose vescicole a livello della bocca, è anche la principale causa di cecità infettiva, di gravi patologie al sistema nervoso, quali l’encefalite erpetica e recentemente è stato associato anche all’insorgenza di patologie neurodegenerative, fra cui il morbo di Alzheimer. Ora grazie al lavoro di un gruppo di ricerca coordinato da Sara Richter del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, che da anni si interessa a questo virus che colpisce il 90% della popolazione mondiale, è stato scoperto il meccanismo molecolare utilizzato dal virus HSV-1 per replicarsi. Questo microrganismo, una volta entrato nel corpo umano, va a nascondersi rimanendo latente all’interno dei neuroni del cervello o ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 maggio 2021) – IlHerpes simplex di tipo 1 (HSV-1), che siamo abituati ad associare unicamente a fastidiose vescicole a livello della bocca, è anche la principale causa di cecità infettiva, di gravi patologie al sistema nervoso, quali l’encefalite erpetica e recentemente è stato associato anche all’insorgenza di patologie neurodegenerative, fra cui il morbo di Alzheimer. Ora grazie al lavoro di un gruppo di ricerca coordinato da Sara Richter del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, che da anni si interessa a questoche colpisce il 90% della popolazione mondiale, è stato scoperto il meccanismo molecolare utilizzato dalHSV-1 per replicarsi. Questo microrganismo, una volta entrato nel, va a nascondersi rimanendo latente all’interno dei neuroni del cervello o ...

