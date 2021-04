Ecatombe in Israele, 44 morti calpestati al raduno religioso: cos'è successo? Il dubbio sulla dinamica (Di venerdì 30 aprile 2021) Una terrificante tragedia in Israele: almeno 44 sono state calpestate a morte e 150 ferite, all'uscita, dopo la mezzanotte di giovedì, da un raduno religioso a cui hanno partecipato oltre 50mila ebrei ultraortodossi per celebrare la festa di Lag B'Omer a monte Meron, nella regione dell'Alta Galilea. Le immagini che arrivano dal luogo della sciagura sono sconvolgenti, tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini piccoli. Magen David Adom — l'equivalente israeliano della Croce Rossa — riferisce che i suoi paramedici stanno prestando cure a oltre 150 persone. Il servizio di soccorso riferisc che sei elicotteri e dozzine di ambulanze stanno trasportando i feriti all'ospedale Ziv di Safed, al Galilee Medical Center di Nahariya, all'ospedale Rambam di Haifa, all'ospedale Poriya di Tiberiade e Ospedale Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Una terrificante tragedia in: almeno 44 sono state calpestate a morte e 150 ferite, all'uscita, dopo la mezzanotte di giovedì, da una cui hanno partecipato oltre 50mila ebrei ultraortodossi per celebrare la festa di Lag B'Omer a monte Meron, nella regione dell'Alta Galilea. Le immagini che arrivano dal luogo della sciagura sono sconvolgenti, tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini piccoli. Magen David Adom — l'equivalente israeliano della Croce Rossa — riferisce che i suoi paramedici stanno prestando cure a oltre 150 persone. Il servizio di soccorso riferisc che sei elicotteri e dozzine di ambulanze stanno trasportando i feriti all'ospedale Ziv di Safed, al Galilee Medical Center di Nahariya, all'ospedale Rambam di Haifa, all'ospedale Poriya di Tiberiade e Ospedale Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme. ...

