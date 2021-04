E’ sempre mezzogiorno, frecciatina velenosa a Elisa Isoardi “Le ho mandato un messaggio ma non mi ha risposto …” (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ sempre mezzogiorno è la trasmissione condotta da Antonella Clerici che ha sostituito “La prova del cuoco” condotta da Elisa Isoardi e, prima di lei, dalla stessa Antonella Clerici. Pare che la produzione de La prova del cuoco ritenesse che questa trasmissione, così come confezionata, non avesse più nulla da dire e, per questo, si é pensato di cambiarla un po’. E’ sempre mezzogiorno è seguitissima e la Clerici dietro la cucina sembra sempre molto a suo agio. Antonella Clerici racconta di aver sentito Elisa Isoardi Chi voleva che la Isoardi e la Clerici fossero acerrime nemiche è rimasto certamente deluso perchè qualche puntata fa, Antonella Clerici ha raccontato, in diretta, di avere sentito ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 30 aprile 2021) E’è la trasmissione condotta da Antonella Clerici che ha sostituito “La prova del cuoco” condotta dae, prima di lei, dalla stessa Antonella Clerici. Pare che la produzione de La prova del cuoco ritenesse che questa trasmissione, così come confezionata, non avesse più nulla da dire e, per questo, si é pensato di cambiarla un po’. E’è seguitissima e la Clerici dietro la cucina sembramolto a suo agio. Antonella Clerici racconta di aver sentitoChi voleva che lae la Clerici fossero acerrime nemiche è rimasto certamente deluso perchè qualche puntata fa, Antonella Clerici ha raccontato, in diretta, di avere sentito ...

Advertising

TeresaBellanova : 'Se cresce il Sud, cresce l'Italia: lo abbiamo sempre detto. Pochi minuti fa alla #Camera il Presidente #Draghi lo… - GiuseppePepe10 : RT @amassarius: 'Io ho capito pure perché a noi c'hanno chiamato sempre Mezzogiorno d'Italia. Pe' essere sicure loro che, a qualunque ora s… - roberto_morotti : Ha poco senso parlare di #riapertura, se proseguirà all'infinito lo #smartworking. Bar e ristoranti, da sempre, tra… - Antonio98854326 : @ToninoR118 Si !!!!sembrerebbe che quei soldi siano andati in Calabria per sostenere la disoccupazione del Mezzogi… - Uberbored_80 : @paolorid Fatta la stessa cosa per mia zia oggi pomeriggio, lei sempre lunedì ma va a mezzogiorno :) Sì funziona mo… -