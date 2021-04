È morto l’ex Arcivescovo di Monreale mons Pio Vittorio Vigo

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 30 aprile 2021) È, in una clinica di Verona dove era ricoverato,. Pio, vescovo emerito di Acireale, sua città d’origine e dove la salma sarà tumulata. È statodi. Aveva 86 anni. Lo rende noto il vescovo di Acireale,. Antonino Raspanti, “con l’animo profondamente addolorato”. “La comunità diocesana – afferma. Raspanti – è grata al Signore per il fecondo ministero died eleva preghiere al Padre della misericordia, perché possa ricevere il premio promesso ai servi buoni e fedeli del Vangelo”. Nato ad Acireale il 4 novembre 1935, fu ordinato Sacerdote il 20 Settembre 1958. Conseguito il dottorato in Filosofia, alla Pontificia università Gregoriana di Roma, rientrò in ...