“È finita”. Elisa Isoardi, è la prima bella notizia dal suo ritorno dall’Isola dei Famosi. Per lei è un sollievo (Di venerdì 30 aprile 2021) Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi: un infortunio all’occhio mentre cucinava le ha impedito di proseguire la sua esperienza nel reality. “Devo dire che ho pensato al peggio perché non ci vedevo più” ha confessato dopo l’incidente che però, fortunatamente, è stato molto meno grave del previsto. Ha lasciato l’Isola a malincuore, ma non poteva fare altrimenti. Sulle spiagge dell’Honduras era diventata un punto di riferimento per i naufraghi. Sull’Isola, la conduttrice si è messa in gioco mostrando tutti i lati del suo carattere, ha partecipato a tutte le prove con determinazione e voglia di farcela. Ha dimostrato lealtà nel gruppo e mostrato le cicatrici del suo animo (la più importante è la separazione dei suoi genitori) e la grinta che le deriva dall’amore per la sua famiglia. E, ancora, si è sciolta in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)è stata costretta ad abbandonare l’Isola dei: un infortunio all’occhio mentre cucinava le ha impedito di proseguire la sua esperienza nel reality. “Devo dire che ho pensato al peggio perché non ci vedevo più” ha confessato dopo l’incidente che però, fortunatamente, è stato molto meno grave del previsto. Ha lasciato l’Isola a malincuore, ma non poteva fare altrimenti. Sulle spiagge dell’Honduras era diventata un punto di riferimento per i naufraghi. Sull’Isola, la conduttrice si è messa in gioco mostrando tutti i lati del suo carattere, ha partecipato a tutte le prove con determinazione e voglia di farcela. Ha dimostrato lealtà nel gruppo e mostrato le cicatrici del suo animo (la più importante è la separazione dei suoi genitori) e la grinta che le deriva dall’amore per la sua famiglia. E, ancora, si è sciolta in un ...

