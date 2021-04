È di nuovo stallo sui diritti Tv della Serie A (Di venerdì 30 aprile 2021) Serie A, rischio stallo sui diritti tv MF – Milano Finanza, pagina 15, Francesco Bertolino. La Serie A rischia lo stallo sui diritti televisivi del triennio 2021-24. Secondo guano riferito a MF-Milano Finanza da più fonti, ci sono buone probabilità che l’asta per le residue tre partite in co-esclusiva vada deserta. Per Sky, infatti, il pacchetto 2 «è chiaramente privo di elevato interesse per gli utenti», si legge nel ricorso d’urgenza con cui la pay-tv mira a bloccare l’assegnazione a Dazn di 10 match, 7 dei quali in esclusiva. Anche se non è da escludere a priori, sarebbe perciò sorprendente se Sky presentasse un’offerta, se non altro perché la proposta andrebbe avanzata entro il 3 maggio, ossia due giorni prima che il tribunale di Milano si pronunci sull’istanza cautelare ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 30 aprile 2021)A, rischiosuitv MF – Milano Finanza, pagina 15, Francesco Bertolino. LaA rischia losuitelevisivi del triennio 2021-24. Secondo guano riferito a MF-Milano Finanza da più fonti, ci sono buone probabilità che l’asta per le residue tre partite in co-esclusiva vada deserta. Per Sky, infatti, il pacchetto 2 «è chiaramente privo di elevato interesse per gli utenti», si legge nel ricorso d’urgenza con cui la pay-tv mira a bloccare l’assegnazione a Dazn di 10 match, 7 dei quali in esclusiva. Anche se non è da escludere a priori, sarebbe perciò sorprendente se Sky presentasse un’offerta, se non altro perché la proposta andrebbe avanzata entro il 3 maggio, ossia due giorni prima che il tribunale di Milano si pronunci sull’istanza cautelare ...

Advertising

tvzoomitalia : È di nuovo stallo sui diritti Tv della Serie A @SerieA @DAZN_IT @SkySport - allabouthisgirl : ma concedimi un ultimo ballo, un’ultima ora con l’ultimo sole, per l’ultima volta stesso gioco scacco matto, hai di… - apavo75 : RT @mariamacina: Il progetto del nuovo Movimento non decolla, la svolta per superare lo stallo con Casaleggio e Rousseau potrebbe arrivare… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Il progetto del nuovo Movimento non decolla, la svolta per superare lo stallo con Casaleggio e Rousseau potrebbe arrivare… - HSkelsen : RT @mariamacina: Il progetto del nuovo Movimento non decolla, la svolta per superare lo stallo con Casaleggio e Rousseau potrebbe arrivare… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo stallo Lo stallo di Netanyahu ... dato il totale stallo in cui versa il suo tentativo. Il leader del Likud si trova in una classica ... fino a quando un nuovo governo non sarà formato (anche in caso di nuove elezioni). Questa mossa, ...

Microsoft Flight Simulator: aggiunto un nuovo aereo, ecco quale Il Top Rudder Solo 103 (questo il nome del nuovo aereo), è un velivolo monoposto con la cabina di ... con una velocità di volo massima inferiore a 63 mph e uno stallo di spegnimento inferiore a 28 mph. ...

È di nuovo stallo sui diritti Tv della Serie A TvZoom Uomini e Donne 30 aprile 2021 anticipazioni: addio a Gemma? Gemma Galgani è intenzionata a lasciare lo studio di Uomini e Donne? Secondo i rumor in circolazione l’addio della fama sarebbe sempre più vicino e nella puntata del 30 aprile sulla vicenda potrebbero ...

Concessione spazi pubblici in centro storico, il Comitato attacca il Comune: “La misura è colma” “Tutto, però, accade a causa del silenzio, immotivato ed illegittimo, della pubblica amministrazione – attacca -. A questo punto, con fermezza, ai sensi anche della normativa di accesso agli atti prev ...

... dato il totalein cui versa il suo tentativo. Il leader del Likud si trova in una classica ... fino a quando ungoverno non sarà formato (anche in caso di nuove elezioni). Questa mossa, ...Il Top Rudder Solo 103 (questo il nome delaereo), è un velivolo monoposto con la cabina di ... con una velocità di volo massima inferiore a 63 mph e unodi spegnimento inferiore a 28 mph. ...Gemma Galgani è intenzionata a lasciare lo studio di Uomini e Donne? Secondo i rumor in circolazione l’addio della fama sarebbe sempre più vicino e nella puntata del 30 aprile sulla vicenda potrebbero ...“Tutto, però, accade a causa del silenzio, immotivato ed illegittimo, della pubblica amministrazione – attacca -. A questo punto, con fermezza, ai sensi anche della normativa di accesso agli atti prev ...