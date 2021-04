“È dai tempi di Galileo che la scienza non viene trascinata in tribunale”: la reazione di Crisanti alla querela della Regione Veneto (Di venerdì 30 aprile 2021) “Non mi sento degno del paragone” con Galileo Galilei, “se non per dire che è da quei tempi che la scienza non è più stata trascinata in tribunale“. Il professor Andrea Crisanti ha commentato così la decisione della Regione Veneto di querelarlo per diffamazione per le sue dichiarazioni sull’inaffidabilità dei test rapidi anti-Covid. In un’intervista al Corriere della Sera, il direttore della Microbiologia di Padova ha spiegato di essere “sorpreso” di tutto il polverone sollevato dal suo studio sui tamponi, al centro di una puntata di Report su Rai3 riguardo alla gestione della seconda ondata in Veneto. “Non ho detto nulla, ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) “Non mi sento degno del paragone” conGalilei, “se non per dire che è da queiche lanon è più statain“. Il professor Andreaha commentato così la decisionedirlo per diffamazione per le sue dichiarazioni sull’inaffidabilità dei test rapidi anti-Covid. In un’intervista al CorriereSera, il direttoreMicrobiologia di Padova ha spiegato di essere “sorpreso” di tutto il polverone sollevato dal suo studio sui tamponi, al centro di una puntata di Report su Rai3 riguardogestioneseconda ondata in. “Non ho detto nulla, ho ...

