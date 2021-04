Dybala Juventus, deciso il futuro della Joya con Allegri in panchina (Di venerdì 30 aprile 2021) Dybala Juventus – Allegri sembra ad un passo dal ritorno e con lui si riporta anche uno spirito vincente, proprio per questo motivo, alcune scelte per la prossima stagione saranno drastiche. Tanti possibili titolari lasceranno la Juventus, in primis il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. Nell’eventualità di un addio prematuro di CR7, ad ancora un anno di contratto che lo lega ai bianconeri, Dybala diventerebbe il centro del progetto.d Dybala Juventus, al centro del progetto di Allegri Dunque Dybala nuovo centro del progetto di Allegri, almeno secondo quanto riportato da un sondaggio de ‘La Gazzetta Dello Sport’ che garantisce che il nuovo allenatore Allegri ha in mente di riconfermare la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 30 aprile 2021)sembra ad un passo dal ritorno e con lui si riporta anche uno spirito vincente, proprio per questo motivo, alcune scelte per la prossima stagione saranno drastiche. Tanti possibili titolari lasceranno la, in primis il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. Nell’eventualità di un addio prematuro di CR7, ad ancora un anno di contratto che lo lega ai bianconeri,diventerebbe il centro del progetto.d, al centro del progetto diDunquenuovo centro del progetto di, almeno secondo quanto riportato da un sondaggio de ‘La Gazzetta Dello Sport’ che garantisce che il nuovo allenatoreha in mente di riconfermare la ...

Advertising

Gazzetta_it : Come sarà in campo la Juve di Allegri: Dybala dietro Morata, e a centrocampo... - forumJuventus : [GdS] Juve, sempre più forte l’ipotesi Allegri bis: con Max al centro del progetto Dybala, Chiesa e De Ligt. Ronald… - nickwolff__ : RT @marco_rogerio_: 11 domande, 0 risposte! Sento parlare di Mandzukic, entro in modalità Marzullo. Higuain, Dybala, sistemi di gioco, #Li… - marco_rogerio_ : 11 domande, 0 risposte! Sento parlare di Mandzukic, entro in modalità Marzullo. Higuain, Dybala, sistemi di gioco,… - judacri3 : RT @LaLuciM: Per me può partire Ronaldo, Dybala o chi vi pare, purché mi ridiano la Juventus, quella vera. - Vincere è l'unica cosa che co… -