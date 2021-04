Droga, alcol, ma anche tanto talento: quante affasconanti contraddizioni in Robert Downey Jr. (Di venerdì 30 aprile 2021) Robert Downey Jr., vita e carriera guarda le foto Bello, anzi, magnetico, che come sappiamo è cosa ben diversa; ricco, ricchissimo, oltre ogni possibile idea di ricchezza che siate mai riusciti a immaginare; privo di scrupoli nella sua prima vita e romantico idealista nella seconda. Geniale, brillante, spiritoso, viveur, adorabilmente inaffidabile eppure capace di salvare il mondo; scanzonato il giusto, uno che ha negli occhi la tenerezza dell’adolescente bisognoso di comprensione e il ghigno dello sciupafemmine da cui ti faresti stropicciare la vita (e le lenzuola). E da ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 aprile 2021)Jr., vita e carriera guarda le foto Bello, anzi, magnetico, che come sappiamo è cosa ben diversa; ricco, ricchissimo, oltre ogni possibile idea di ricchezza che siate mai riusciti a immaginare; privo di scrupoli nella sua prima vita e romantico idealista nella seconda. Geniale, brillante, spiritoso, viveur, adorabilmente inaffidabile eppure capace di salvare il mondo; scanzonato il giusto, uno che ha negli occhi la tenerezza dell’adolescente bisognoso di comprensione e il ghigno dello sciupafemmine da cui ti faresti stropicciare la vita (e le lenzuola). E da ...

angela66762414 : RT @solagimma: @d_essere @eretico_l Una volta si leggeva.. Alcol e droga in discoteca a Rimini, Chiuso il locale... Come mai non è mai suc… - nathaliespataro : Negli anni 80 ero giovane e stupida alcol droga mi han fatto trovar in condizioni pietose ma un vero AMICO si accor… - louivsbae : RT @hervnandez: Il giorno in cui capirete che l’alcol, la minigonna, gli abiti provocanti, la droga, il luogo, le gambe nude, i tacchi, gli… - MicheliniSerena : RT @hervnandez: Il giorno in cui capirete che l’alcol, la minigonna, gli abiti provocanti, la droga, il luogo, le gambe nude, i tacchi, gli… - aboutgaia : RT @hervnandez: Il giorno in cui capirete che l’alcol, la minigonna, gli abiti provocanti, la droga, il luogo, le gambe nude, i tacchi, gli… -