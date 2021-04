Dramma in Israele, almeno 44 morti nella calca durante celebrazione ebraica: cos’è Lag Ba’Omer? (Di venerdì 30 aprile 2021) Dramma durante le celebrazioni per la festa di Lag Ba’Omer, importante festività religosa ebraica, in Israele. Le celebrazioni tradizionali che hanno tradizionalmente luogo presso il monte Meron, luogo di sepoltura di Rabbi Simon bar Yochai e di suo figlio Rabbi Eleazar ben Simeon, hanno avuto un risvolto Drammatico: almeno 44 persone (tra cui diversi bambini) sono morte schiacciate dalla calca e oltre 150 fedeli sono rimasti feriti. Non si tratta del primo Drammatico incidente legato alla celebrazione, ma per certo del più Drammatico (si tratta del peggior disastro con vittime civili nella storia di Israele): nel 1911 nove persone tra gli 8 e i 65 ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 aprile 2021)le celebrazioni per la festa di Lag, importante festività religosa, in. Le celebrazioni tradizionali che hanno tradizionalmente luogo presso il monte Meron, luogo di sepoltura di Rabbi Simon bar Yochai e di suo figlio Rabbi Eleazar ben Simeon, hanno avuto un risvoltotico:44 persone (tra cui diversi bambini) sono morte schiacciate dallae oltre 150 fedeli sono rimasti feriti. Non si tratta del primotico incidente legato alla, ma per certo del piùtico (si tratta del peggior disastro con vittime civilistoria di): nel 1911 nove persone tra gli 8 e i 65 ...

Advertising

CronacaSocial : ?? Dramma in #Israele. Oltre 40 morti in un pellegrinaggio, centinaia i feriti, molti in gravi condizioni. LEGGI E G… - blogsicilia : #notizie #sicilia Dramma al pellegrinaggio in Israele, 44 persone morte nella calca (VIDEO) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Israele Israele, dramma al pellegrinaggio: nella calca muoiono 44 persone Il primo grande evento pubblico religioso in Israele libero dal Covid si è trasformato in una tragedia. Durante il pellegrinaggio al Monte Meron nel Nord del Paese almeno 44 persone sono morte, rimaste uccise nella calca. Al pellegrinaggio, l'...

Israele, strage al pellegrinaggio sul monte Meron. Passerella scivolosa, morte calpestate 44 persone Israele, il dramma al pellegrinaggio sul monte Meron Alcune persone sono scivolate dalle gradinate trascinando con loro altri partecipanti e innescando una fuga di massa in cui a decine sono rimasti ...

Israele, dramma al pellegrinaggio: nella calca muoiono 44 persone askanews Dramma al pellegrinaggio in Israele, 44 persone morte nella calca (VIDEO) Almeno 44 persone sono morte durante una festa religiosa affollata nel nord-est di Israele. Altre dozzine sono rimaste ferite al festival Lag B’Omer, che si svolge ogni anno ai piedi del Monte Meron.

Dramma in Israele, calca ad un evento religioso: 44 morti e 150 feriti, ci sono anche bambini Israele, sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 i feriti a causa di una calca che si è creata ad un evento religioso ...

Il primo grande evento pubblico religioso inlibero dal Covid si è trasformato in una tragedia. Durante il pellegrinaggio al Monte Meron nel Nord del Paese almeno 44 persone sono morte, rimaste uccise nella calca. Al pellegrinaggio, l'..., ilal pellegrinaggio sul monte Meron Alcune persone sono scivolate dalle gradinate trascinando con loro altri partecipanti e innescando una fuga di massa in cui a decine sono rimasti ...Almeno 44 persone sono morte durante una festa religiosa affollata nel nord-est di Israele. Altre dozzine sono rimaste ferite al festival Lag B’Omer, che si svolge ogni anno ai piedi del Monte Meron.Israele, sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 i feriti a causa di una calca che si è creata ad un evento religioso ...