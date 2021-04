Dove vedere Bayern Monaco-Olimpia Milano | info diretta tv

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 30 aprile 2021)? La sfida è valevole come gara 4 dei playoff di basket Eurolega 2020-2021. Il match è in programma questa sera, venerdì 30 aprile con palla a due che scatterà alle ore 20.45. A dirigere il match saranno gli arbitri Matej Boltauzer, Juan Carlos Garcia e Tomislav Hordov. Gara 4 si L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Dinamo Sassari,del match Messina commenta la sconfitta in Eurolega di-Trieste, come seguire il match- Fortitudo Bologna, come seguire il match ...