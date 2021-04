Dopo 7 mesi riapre la Sp 75 ‘Avvocatella’ | la soddisfazione di Strianese

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Provincia di Salerno oggi, alle ore 18, con propria Ordinanza 409/2021al traffico la SP 75, dal km 4+100 al km 5+000, immediatamente a valle del Santuario dell’Avvocatella nel Comune di Cava de’ Tirreni. La strada detta appunto “Avvocatella” è un’importante arteria di collegamento tra Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e la Costiera Amalfitana. Una Ordinanza del Comune di Cava de’ Tirreni del 09/09/2020, ne aveva disposto la chiusura in seguito alla frana proveniente dal versante sovrastante la strada, causata dall’incendio sviluppatosi nella stessa data. Il traffico quindi veniva interrotto per evitare che terreno, brecce, alberi e arbusti incendiati potessero precipitare sulla sottostante SP 75 sulla quale incombe il costone interessato dallo smottamento. La proprietà della particella attraversata dalle fiamme, l’Associazione ...

