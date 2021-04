Doping | incontro ai vertici tra governo italiano e WADA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 aprile 2021) E’ stato il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, ha rappresentare ilnell’con Oliver Niggli, direttore dellal’Agenzia Mondiale Anti. Un, svolto in videoconferenza, che assume una certa rilevanza. Basta considerare la recente vicenda legata alla squalifica di Alex Schwazer e alle polemiche seguite. All’ordine del giorno, secondo una nota diramata dall’ufficio stampa dell’ex iridata di scherma, ci sarebbero state le diverse iniziative messe in atto dall’Agenzia mondiale anti-a tutela degli atleti e dei valori dello sport, oltre che le azioni di contrasto alanche in termini di prevenzione ed educazione. In particolare, è stata evidenziata l’attività di test agli atleti condotta ...