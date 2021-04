Donnarumma, maxi offerta della Juve per convincere il portiere: le ultime (Di venerdì 30 aprile 2021) Donnarumma Juve: maxi stipendio per convincerlo, Szczesny in vendita. I bianconeri lavorano sul nuovo portiere Gigio Donnarumma è fuori dai nuovi parametri stipendio Juve, ma a parametro zero sarebbe considerato ugualmente alla Continassa. L’interesse è stato abbondantemente palesato a Raiola, che ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Milan a 8 milioni netti. Mentre la Juve può salire otre 10 milioni, nonostante gli evidenti squilibri che creerebbe nello spogliatoio Prima però bisogna piazzare Szczesny e i suoi 7 milioni di stipendio fino al 2024. La Juventus spera che si sblocchi qualcosa in Premier. Ne scrive il Corriere di Torino L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021)stipendio per convincerlo, Szczesny in vendita. I bianconeri lavorano sul nuovoGigioè fuori dai nuovi parametri stipendio, ma a parametro zero sarebbe considerato ugualmente alla Continassa. L’interesse è stato abbondantemente palesato a Raiola, che ha rifiutato l’di rinnovo del Milan a 8 milioni netti. Mentre lapuò salire otre 10 milioni, nonostante gli evidenti squilibri che creerebbe nello spogliatoio Prima però bisogna piazzare Szczesny e i suoi 7 milioni di stipendio fino al 2024. Lantus spera che si sblocchi qualcosa in Premier. Ne scrive il Corriere di Torino L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusUn : #Juve, tre super colpi dal #Milan: guardate cosa vogliono dare in cambio! MAXI SCAMBIO?… - paraventvs : A questo punto facciamola zozza e scambiamo #Donnarumma con Szczesny, maxi plusvalenza per entrambi e tutti contenti - AndreaLazzer : RT @AdolfoSpena: @niccobiancalani @_schiaffino__ @AnfetaMilan Cedi? E chi ti dice che Raiola non si sia messo di traverso ad una soluzione… - AdolfoSpena : @niccobiancalani @_schiaffino__ @AnfetaMilan Cedi? E chi ti dice che Raiola non si sia messo di traverso ad una sol… - jeanpauldl1998 : @NandoPiscopo1 @AnStorti La versione che so io (ma qua siamo alla chiacchiera da bar) è che la Juve vorrebbe fare s… -