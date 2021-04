Dog Film Festival presenta il premio FNOVI (Di venerdì 30 aprile 2021) Evento speciale nel programma del Dog Film Festival: arriva il premio FNOVI, un riconoscimento in collaborazione con la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, partner dell’iniziativa. A chi è rivolto il premio FNOVI? E’ rivolto a premiare la miglior storia raccontata da un medico veterinario. La partecipazione è riservata ai medici Veterinari iscritti all’Ordine che dovranno raccontare una giornata particolare nell’ambito della loro professione o comunque vissuta in prima persona a sottolineare la relazione con i nostri amici a 4 zampe. Inoltre il miglior racconto, di massimo 15.000 battute, è trasformato in un documentario prodotto dal Dog Film Festival. I veterinari Il patrimonio di esperienze e di riflessioni dei medici ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Evento speciale nel programma del Dog: arriva il, un riconoscimento in collaborazione con la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, partner dell’iniziativa. A chi è rivolto il? E’ rivolto a premiare la miglior storia raccontata da un medico veterinario. La partecipazione è riservata ai medici Veterinari iscritti all’Ordine che dovranno raccontare una giornata particolare nell’ambito della loro professione o comunque vissuta in prima persona a sottolineare la relazione con i nostri amici a 4 zampe. Inoltre il miglior racconto, di massimo 15.000 battute, è trasformato in un documentario prodotto dal Dog. I veterinari Il patrimonio di esperienze e di riflessioni dei medici ...

