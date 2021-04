Disney Plus e accesso VIP | l’opinione dei dipendenti Pixar

(Di venerdì 30 aprile 2021) In seguito all’impossibilità di sfruttare le sale cinematografiche, nell’ultimo anno i film nuovi sono stati posticipati più volte per poi uscire direttamente in streaming. L’uscita sulle piattaforme digitali è stata gestita diversamente a seconda dei singoli film. Per quanto riguarda(QUI puoi abbonarti), per alcuni film, è stato creato l’VIP. L’VIP consiste nel pagare un prezzo aggiuntivo per poter vedere un nuovo film in anteprima. Nel settembre 2020, con l’uscita del live action Mulan, gli abbonati alla piattaforma hanno potuto provare per la prima volta l’VIP. Scegliendo se pagare una ventina di euro per poter guardare il film (illimitate volte, purché l’abbonamento rimanga attivo). I film nuovi di solito rimangono inVIP per circa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disney Plus

Metropolitan Magazine Italia

Twitter - 12,6% dopo la trimestrale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 apr - Passando al fronte azionario, Amazon guadagna lo 0,73% dopo aver ... Per ora, il parco tematico della( - 0,...Ecco il trailer dell'episodio di Marvel Studios Assembled dedicato al dietro le quinte di The Falcon and The Winter Soldier: Marvel Studios Assembled è disponibile su+. Il secondo episodio di ...Su Disney Plus è stato introdotto l'accesso VIP per alcuni film che sarebbero dovuti uscire al cinema, ecco l'opinione dei dipendenti Pixar.C’è molta attesa nei confronti di Luca, nuovo film Pixar in uscita direttamente su Disney Plus il prossimo 18 giugno. Diretto dall’italiano Enrico Casarosa, in passato candidato agli Oscar per il cort ...