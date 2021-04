Diritti tv, mail di Sky agli abbonati: «Dal 1 luglio al 30 settembre il costo di Sky Calcio si azzera» (Di venerdì 30 aprile 2021) Sky ha inviato una mail agli abbonati in merito al costo del pacchetto Calcio Nel clima di incertezza per i Diritti tv e con il triennio di Serie A in mano a DAZN, Sky ha inviato una mail agli abbonati in merito al costo del pacchetto Calcio. «Gentile abbonato, ti abbiamo scritto due settimane fa per darti un aggiornamento in merito all’assegnazione dei Diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione. Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Sky Calcio si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Sky ha inviato unain merito aldel pacchettoNel clima di incertezza per itv e con il triennio di Serie A in mano a DAZN, Sky ha inviato unain merito aldel pacchetto. «Gentile abbonato, ti abbiamo scritto due settimane fa per darti un aggiornamento in merito all’assegnazione deidella Serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione. Dal 1°al 30per te ildi Skysi ...

