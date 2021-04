Diritti tv | a Sky la Ligue 1 sino al 2024 | la Bundesliga sino al 2025

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sky rafforza la sua offerta calcistica e, a pochi giorni dall’annuncio della Serie B per il triennio 2021/, Sky acquisisce anche idellaper le stagioni 2021/e della1 per le stagioni 2021/. Su Sky Sport e NOW sarà possibile vivere le sfide tra i top player del campionato tedesco e francese, che vanno ad aggiungersi a quelle della Premier League inglese nella stagione 2021/2022 e delle coppe europee UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League per il triennio 2021/. Sky si conferma così sempre di più il punto di riferimento per i tanti appassionati del grande calcio d’Europa. Su Sky continua la(oltre alla Supercoppa Tedesca) e ritorna la1 (oltre ...

Poche settimane dopo l'assegnazione a DAZN (che ha immediatamente dichiarato la sua estraneità alla Superlega, seguita da Amazon ) deiper la Serie A, un duro colpo per, il calcio in ...È protagonista della serie"Anna" di Niccolò Ammaniti. "Sono la Picciridduna, l'unico adulto ...che si aggiunge a tutte di questi cinque anni e che durerà affinché vengano riconosciuti idi ...Sky rafforza la sua offerta calcistica e, a pochi giorni dall’annuncio della Serie B per il triennio 2021/2024, Sky acquisisce anche i ...Sky continua a muoversi in ambito di calcio internazionale: ha annunciato l'acquisizione dei diritti di Ligue 1 e Bundesliga per i prossimi anni. La Bundesliga non è una novità, visto che già da anni ...