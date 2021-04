DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: Quartararo subito incisivo, Bagnaia distante (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 10.21 Quartararo non si migliora, ma è un martello sul passo dell’1’38?3. 10.20 Valentino Rossi si migliora con gomme usate ed è 14° a 1?039. 10.19 Finalmente si fa vedere la Ducati. Il francese Zarco è 3° con la Pramac a 0.237 da Aleix Espargarò. 10.18 Valentino Rossi, dopo un buon avvio, è scivolato in 14ma piazza a 1?096 dalla vetta. 10.18 22 minuti al termine della prima sessione, tornano in pista quasi tutti i piloti. 10.16 E’ alto il passo mostrato da Bagnaia. C’è tempo per rimediare, di sicuro non è stato l’avvio che la Ducati avrebbe sperato. 10.15 Ancora nessun tempo per il campione del mondo Mir, che ha effettuato appena due giri. 10.14 Uno slow motion di Fabio ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 10.21non si migliora, ma è un martello sul passo dell’1’38?3. 10.20 Valentino Rossi si migliora con gomme usate ed è 14° a 1?039. 10.19 Finalmente si fa vedere la Ducati. Il francese Zarco è 3° con la Pramac a 0.237 da Aleix Espargarò. 10.18 Valentino Rossi, dopo un buon avvio, è scivolato in 14ma piazza a 1?096 dalla vetta. 10.18 22 minuti al termine della prima sessione, tornano in pista quasi tutti i piloti. 10.16 E’ alto il passo mostrato da. C’è tempo per rimediare, di sicuro non è stato l’avvio che la Ducati avrebbe sperato. 10.15 Ancora nessun tempo per il campione del mondo Mir, che ha effettuato appena due giri. 10.14 Uno slow motion di Fabio ...

