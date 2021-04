DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: Bagnaia progredisce, Marc Marquez 3°! FP2 dalle 14.10 (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 10.49 La Ducati ha faticato molto in avvio, ma è cresciuta alla distanza. E’ progredito molto in particolare Francesco Bagnaia, che nel finale ha sfoderato ottimi tempi con la media usurata al posteriore, arrampicandosi sino alla quarta piazza. 10.48 Prosegue la crescita costante dell’Aprilia. Se Aleix Espargarò non è una sorpresa (ha girato sul passo delle Yamaha), a confermare la bontà del lavoro della scuderia di Noale è anche Savadori, brillante 13°. 10.47 Cosa ci hanno detto questi primi 45 minuti di prove libere? La Yamaha resta favorita, eppure non è così in vantaggio come avrebbe pensato, anzi. L’equilibrio regna sovrano, perché anche Ktm ed Honda sono vicine. 10.45 Gli altri ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 10.49 La Ducati ha faticato molto in avvio, ma è cresciuta alla distanza. E’ progredito molto in particolare Francesco, che nel finale ha sfoderato ottimi tempi con la media usurata al posteriore, arrampicandosi sino alla quarta piazza. 10.48 Prosegue la crescita costante dell’Aprilia. Se Aleix Espargarò non è una sorpresa (ha girato sul passo delle Yamaha), a confermare la bontà del lavoro della scuderia di Noale è anche Savadori, brillante 13°. 10.47 Cosa ci hanno detto questi primi 45 minuti di prove libere? La Yamaha resta favorita, eppure non è così in vantaggio come avrebbe pensato, anzi. L’equilibrio regna sovrano, perché anche Ktm ed Honda sono vicine. 10.45 Gli altri ...

SkySportMotoGP : ?? A Jerez il Motomondiale torna in pista: tutti gli aggiornamenti dalle libere della #MotoGP #SpanishGP ????… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Jerez FP1: @BradBinder_41 precede @AleixEspargaro , @ValeYellow46 20esimo - - motograndprixit : #MotoGP | Gp Jerez FP1: @BradBinder_41 precede @AleixEspargaro , @ValeYellow46 20esimo - - Vin0Real1 : RT @SkySportMotoGP: ?? @BradBinder_41 beffa l’Aprilia in classifica (?? #FP1) ???? #MM93 è già lì davanti, Pecco gli è vicinissimo Il resoconto… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? @BradBinder_41 beffa l’Aprilia in classifica (?? #FP1) ???? #MM93 è già lì davanti, Pecco gli è vicinissimo Il resoconto… -