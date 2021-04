DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: Bagnaia il migliore, Valentino Rossi preoccupato: “Non sono felice” (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 LA CRONACA DELLE FP2 DI MotoGP RISULTATI E CLASSIFICA FP2 MotoGP RISULTATI E CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE MotoGP Valentino Rossi:” COSI’ NON E’ PIU’ DIVERTENTE, sono TRISTE E LENTO” LE DICHIARAZIONI DI Bagnaia: “IN DUCATI MI SENTO COME IM VR46. MI DIVERTO A FARE TIME ATTACK” MARC MARQUEZ: “MI MANCA RESISTENZA” FRANCO MORBIDELLI: “NON DEVO ILLUDERMI, sono DAVANTI PER LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA” MAVERICK VINALES: “HO GLI STESSI PROBLEMI DI PORTIMAO” JOAN MIR: “HO AVUTO PROBLEMI DI ELETTRONICA CON LA SUZUKI” Valentino Rossi ZAVORRATO ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 LA CRONACA DELLE FP2 DIRISULTATI E CLASSIFICA FP2RISULTATI E CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE:” COSI’ NON E’ PIU’ DIVERTENTE,TRISTE E LENTO” LE DICHIARAZIONI DI: “IN DUCATI MI SENTO COME IM VR46. MI DIVERTO A FARE TIME ATTACK” MARC MARQUEZ: “MI MANCA RESISTENZA” FRANCO MORBIDELLI: “NON DEVO ILLUDERMI,DAVANTI PER LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA” MAVERICK VINALES: “HO GLI STESSI PROBLEMI DI PORTIMAO” JOAN MIR: “HO AVUTO PROBLEMI DI ELETTRONICA CON LA SUZUKI”ZAVORRATO ...

