DIRETTA F1 | GP Portogallo LIVE | nuovo confronto Hamilton-Verstappen a Portimao nella FP1 | la Ferrari vuol avvicinarsi

11.57: È proprio in questo settore che si trovano i continui cambi di pendenza nei quali il pilota deve fare ricorso al proprio istinto e avere massima fiducia nella vettura. La parte conclusiva presenta invece curve da velocità medio-alta, soprattutto l'ultima, che lancia sul rettilineo principale e deve essere sfruttata al meglio. Sono previste due zone DRS: sul rettifilo del traguardo e tra le curve 4 e 5. 11.54: Il circuito di Portimão ha due rettilinei molto importanti nel primo settore, dove si predilige la velocità di punta, mentre nel secondo tratto diventa molto guidato. 11.51: Il tracciato nel 2020 ha ottenuto il consenso unanime dei piloti che lo hanno trovato impegnativo

