DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: Leclerc convince con la Ferrari, risultati e classifica. FP2 alle 16.00 (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ alle 9.55 E 14.10 13.30: Leclerc si migliora con le soft è quarto a 0?236 dal crono di Bottas. Un bel giro per il monegasco. 13.29: Si migliora Perez che si porta in terza posizione a 0?198 dalla vetta. 13.27: Stava migliorando Leclerc in quest'ultimo tentativo, ma il traffico non lo favorisce: Charles manda letteralmente a quel paese Hamilton. 13.25: Si migliora Hamilton e si porta in terza posizione a 0?319 da Bottas. 13.24: Sainz commette un altro errore nel tentativo successivo, dopo aver ottenuto dei crono interessanti nel primo e nel secondo settore, a LIVEllo di Leclerc. 13.23: Leclerc si migliora con le soft ed è ...

