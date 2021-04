DIRETTA F1 | GP Portogallo LIVE | 4° Sainz dietro Mercedes e Red Bull Funziona il nuovo fondo Ferrari

(Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP2 DI F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 F1 17.24 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronache, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 17.23 L’italiana Alpha Tauri piazza Gasly in undicesima piazza e Tsunoda in quattordicesima. 18° Mick Schumacher (Haas), che si è messola Williams di Latifi ed il compagno di squadra Mazepin, ormai abituato al ruolo di fanalino di coda. 17.22 Sorride anche un rigenerato Fernando Alonso, 5° con una Alpine che sembra in palla a Portimao. Più inl’Alfa Romeo: 16° Raikkonen, 17° Giovinazzi. 17.21 Leclerc ha sfoderato una buona costanza in una lunga simulazione con gomme soft, con le quali ha effettuato ben 19 tornate. 17.20 La ...

SkySportF1 : ?? Miglior tempo di Hamilton (?? #FP2) ? Tempi e cronaca ? - SkySportF1 : ?? Bottas davanti a tutti a Portimao (?? -30' #FP1) ? Primi 5 in un secondo LIVE ? - Pih981 : RT @SkySportF1: ?? Miglior tempo di Hamilton (?? #FP2) ? Tempi e cronaca ? - monica_vecchi : F1, GP Portogallo: Hamilton il più veloce nelle Libere 2 a Portimao. Quarto Sainz | Sky Sport - ObboIsaac10 : RT @SkySportF1: ?? Miglior tempo di Hamilton (?? #FP2) ? Tempi e cronaca ? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Portogallo

Sky Sport

di Fabio Belli) FORMULA 1, STREAMING VIDEO ETV: PARTE IL GP DELDopo due settimane dall' ultima prova di Imola , la Formula 1 torna inoggi, venerdi 30 aprile 2021 per le ...15.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo inper raccontarvi le prove libere 2 del Gran Premio del2021. Giusto 15 minuti d'attesa, poi saremo in pista ...F1 GP Portogallo 2021, PL2: Hamilton si fa preferire nella simulazione qualifica, scavalcando per un decimo e mezzo il rivale Verstappen. Seguono Bottas e un convincente Sainz. La cronaca della sessio ...Il 10 maggio via ai primi test tecnici per il certificato che attesta vaccinazioni, test e guarigione da Covid-19. Ma per attivarlo in estate, occorre trovare un'intesa politica tra gli Stati ...