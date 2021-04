Diletta Leotta e il bacio a Friedkin | le foto risalgono al 20 dicembre

Advertising

Paolo_Bargiggia : Quando persino @DilettaLeotta vuole dare lezioni di giornalismo e di moralità...Qui, provo a spiegarle qualcosa...… - stanzaselvaggia : “Non sono una mangiauomini”. Diletta Leotta, nel 2021, pensa che una donna debba difendere la sua moralità, anziché… - VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - serafinomasson4 : Selvaggia Lucarelli e Diletta Leotta - Luna69650892 : RT @_DAGOSPIA_: LET'S TWEET AGAIN! - 'DILETTA LEOTTA SI LAMENTA DEI GIORNALISTI. E' COME SE CANNAVACCIUOLO...' -

Infine un commento sulla chiacchieratissima love story che vede protagonistie Can Yaman. " Quella è una relazione in cui non ci si vede bene e chiaro. Come si fa a sapere se è vera o ...Prima lo scoop di Dagospia che aveva raccontato di un flirt in corso, e di una serie di incontri in un hotel a Roma, trae Ryan Friedkin , figlio del proprietario della Roma. A quelle ...Kabir Bedi parla della serie con Can Yaman e pensa che soltanto il pubblico stabilirà chi è più bravo ad interpretare il ruolo di Sandokan ...Le foto del bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin risalgono al 20 dicembre, dunque poco tempo prima che lei si fidanzasse con Can Yaman.