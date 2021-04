Dietro il “documentario” che scredita Giulio Regeni c’è Ten Tv | la rete filogovernativa egiziana

(Di venerdì 30 aprile 2021) Chi c’èilche infanga la memoria di? Il quotidiano Wired, tra i primi a occuparsi della vicenda, ci aveva visto giusto e noi di TPI ne abbiamo avuto conferma: questa sera, alle 19.30 ora locale, Ten Tv manderà in onda il pessimo docufilm sul ricercatore di Fiumicello ucciso al Cairo nel 2016. Ten Tv è una televisionesmaccatamente. Sui suoi canali si alternano notizie a prodotti di fiction. “Proprio lo stile di questi ultimi richiama in modo molto preciso quello di The story of, soprattutto per un lavoro di post-produzione davvero simile”, scrive Wired. Wired è riuscita a mettersi in contatto telefonico con la persona che ha realizzato le interviste agli italiani coinvolti, tra cui il senatore di ...

