Dieta e camminata ma Mara Venier è arrabbiata per il risultato (Video) (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo tre settimane di Dieta Mara Venier si sfoga con i follower che la seguono sempre su Instagram. Un breve Video in cui la Venier spiega che non ha seguito solo una Dieta ma per dimagrire ha aggiunto anche la camminata tutte le mattine. Berretto in testa, occhiali da sole, mascherina abbassata perché intorno non ha nessuno e perché sta facendo sport, ma è delusa. Nel suo adorabile dialetto romano Mara Venier dice a tutti di non dire che è una persona pigra perché questa volta ce l’ha messa davvero tutta per dimagrire. Ben tre settimane di Dieta e ben tre settimane di camminata, tutte le mattine, ogni giorno. Il risultato è una vera delusione. QUANTO E’ DIMAGRITA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo tre settimane disi sfoga con i follower che la seguono sempre su Instagram. Un brevein cui laspiega che non ha seguito solo unama per dimagrire ha aggiunto anche latutte le mattine. Berretto in testa, occhiali da sole, mascherina abbassata perché intorno non ha nessuno e perché sta facendo sport, ma è delusa. Nel suo adorabile dialetto romanodice a tutti di non dire che è una persona pigra perché questa volta ce l’ha messa davvero tutta per dimagrire. Ben tre settimane die ben tre settimane di, tutte le mattine, ogni giorno. Ilè una vera delusione. QUANTO E’ DIMAGRITA ...

Advertising

AnnaBuzzi69 : Camminata??????? per andare in studio???????1,18Km alla velocità media di 11'12'?pari a 5,3Km/h con punte di 3'43'?pari… - ViolaXenia : @RobertoRenga Prima la dieta se no fa un infarto, agli obesi è sconsigliata la corsa, dieta e camminata, come… - ___coldplayer : Io totalmente come Mara Venier : non ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata tutte le mattine e non ho perso un cazzo - G168Luca : Adoro Mara Venier che si sfoga nelle storie ig dopo 3 settimane di dieta e camminata 'Non ho perso un cazz0' - VannaRicci : @Sibilla2021 Volevo aggiungere: più delle abitudini alimentari, conta il movimento Un’amica, 60 anni, colesterolo a… -