Dick Mann: addio all'ultimo pioniere del motociclismo USA (Di venerdì 30 aprile 2021) Il motociclismo a stelle e strisce piange la scomparsa di Dick Mann, all'età di 86 anni. Nella sua carriera nelle due ruote americane, Mann ha conquistato due titoli AMA Grand National Championship, nel 1963 e nel 1971, in un'epoca in cui flat track e velocità costituivano un unico campionato. Inoltre, ha vinto per due volte la prestigiosa Daytona 200, nel 1970 e nel 1971. Ma la sua figura è andata oltre: dotato di un'ottima cultura tecnica, Mann è stato un innovatore in diversi aspetti, contribuendo allo sviluppo tecnico del settore. La sua figura è stata una specie di cerniera tra il vecchio mondo della moto e quello nuovo: dopo di lui, il motociclismo è diventato uno sport professionale, passando dalle tende agli hotel, dalle strette di mano ai contratti remunerati.

