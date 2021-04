“Di nuovo in ospedale” Laura Torrisi ricoverata | “Pensavo di aver chiuso…” Cosa sta succedendo all’attrice

(Di venerdì 30 aprile 2021), la notizia del ricovero mette tutti in allarme. Non perde il sorriso nonostante tanti mesi trascorsi nella dura lotta contro la malattia. L’ex gieffina, mamma di Martina, nata dall’amore con il regista e attore Leonardo Pieraccioni, dal quale si è separata nel 2014, ha voluto rassicurare tutti i fan. Tanti i messaggi di incoraggiamento, anche da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo e della televisione. Correva il mese di gennaio, quando l’attrice ed ex concorrente del GF ha scritto un post in cui informava tutti di essere tornata a casa dopo l’ennesimo ricovero. La 41enne, infatti, soffre da diversi anni di Endometriosi, una malattia femminile, determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero, cellule che invece dovrebbero trovarsi al suo interno.. “Sono a casa finalmente e piano piano, sto ...

il Resto del Carlino

Laura Torrisi questa mattina ha pubblicato uno scatto dalla sua stanza d'ospedale, l'attrice sta combattendo da tempo contro l'endometriosi ...