Devozione al Sacro Cuore di Gesù: Preghiera del mattino del 30 Aprile 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Venerdì è il giorno della Devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi 30 Aprile per offrire al Signore la nostra giornata. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Dio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Venerdì è il giorno dellaaldi. Ecco ladelda recitare oggi 30per offrire al Signore la nostra giornata. Chiediamo adi essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Dio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

asti_gioachino : RT @emiliomau8: SACRO CUORE. < LE PERSONE CHE PROPAGHERANNO QUESTA DEVOZIONE, AVRANNO IL LORO NOME SCRITTO NEL MIO CUORE E NON NE SARA' MAI… - mariadmarzano : RT @emiliomau8: SACRO CUORE. < LE PERSONE CHE PROPAGHERANNO QUESTA DEVOZIONE, AVRANNO IL LORO NOME SCRITTO NEL MIO CUORE E NON NE SARA' MAI… - _A_mors : RT @emiliomau8: SACRO CUORE. < LE PERSONE CHE PROPAGHERANNO QUESTA DEVOZIONE, AVRANNO IL LORO NOME SCRITTO NEL MIO CUORE E NON NE SARA' MAI… - emiliomau8 : SACRO CUORE. < LE PERSONE CHE PROPAGHERANNO QUESTA DEVOZIONE, AVRANNO IL LORO NOME SCRITTO NEL MIO CUORE E NON NE S… - KattInForma : Devozione al Sacro Cuore di Gesù: Preghiera del mattino del 23 aprile 2021 -