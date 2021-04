Detto Fatto, ritorno di fiamma per Bianca Guaccero? La risposta della conduttrice (Di venerdì 30 aprile 2021) A Detto Fatto ci sono state delle allusioni molto particolari su Bianca Guaccero ed un eventuale ritorno di fiamma. Ecco le parole della conduttrice. Bianca Guaccero è molto amata dal… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 aprile 2021) Aci sono state delle allusioni molto particolari sued un eventualedi. Ecco le paroleè molto amata dal… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

fattoquotidiano : “Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. E’ demagogi… - borghi_claudio : @HugoBaskerville @frankeyboard68 @valy_s @FedericoRampini Si certo che ho detto che secondo me il lockdown è inutil… - borghi_claudio : Oggi hanno votato in Albania. PAZZI!!! Chissà come sono esplosi i contagi dopo 3 mesi di campagna elettorale con co… - medicojunghiano : RT @jacopo_iacoboni: Ricordate il camion coi vaccini fatto filmare in pompa magna al Brennero nel Natale ultimo dell’era Conte-Arcuri? Ric… - GianlucaBardell : RT @jacopo_iacoboni: Ricordate il camion coi vaccini fatto filmare in pompa magna al Brennero nel Natale ultimo dell’era Conte-Arcuri? Ric… -