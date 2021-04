Advertising

qn_giorno : #Desio, accoltella l'amico al cuore: arrestato per tentato omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Desio accoltella

Fanpage.it

(Monza) - I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia dihanno arrestato un 31enne moldavo , pregiudicato con l'accusa di tentato omicidio ai danni di un connazionale di 37. L'aggressione risale agli ultimi giorni dello scorso ottobre. Secondo la ...(Monza) - I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia dihanno arrestato un 31enne moldavo , pregiudicato con l'accusa di tentato omicidio ai danni di un connazionale di 37. L'aggressione risale agli ultimi giorni dello scorso ottobre. Secondo la ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...Sei moldavi si erano ritrovati per un “chiarimento” inerente l’acquisto di un’auto. Per settimane i protagonisti hanno cercato di sviare le indagini, fondamentali le telecamere ...