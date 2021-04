Denise, nel giallo della scomparsa spunta una botola mai ispezionata: la tv a caccia della verità (Di venerdì 30 aprile 2021) scopre e rivela un nuovo elemento su cui riflettere. Il vergognoso caso della tv russa e del finto scoop su Olesya, la bambina rapita dai rom che, una volta adulta, si è messa in cerca della madre naturale, ha avuto almeno un risvolto positivo: riaccendere il riflettori sul caso irrisolto della scomparsa di Denise Pipitone. Da settimane, ormai, Chi l’ha visto dedica la gran parte di una sua puntata a passare la setaccio intercettazioni e stralci del processo. Di pari passo alla Rai, Mediaset su Canale 5 e Rete 4. Dal contenitore mattutino di Mattino 5 con Federica Panicucci. A quello pomeridiano di Pomeriggio cinque, affidato a Barbara D’Urso. E fino alla prima serata del venerdì sera, con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi, sono tornati a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021) scopre e rivela un nuovo elemento su cui riflettere. Il vergognoso casotv russa e del finto scoop su Olesya, la bambina rapita dai rom che, una volta adulta, si è messa in cercamadre naturale, ha avuto almeno un risvolto positivo: riaccendere il riflettori sul caso irrisoltodiPipitone. Da settimane, ormai, Chi l’ha visto dedica la gran parte di una sua puntata a passare la setaccio intercettazioni e stralci del processo. Di pari passo alla Rai, Mediaset su Canale 5 e Rete 4. Dal contenitore mattutino di Mattino 5 con Federica Panicucci. A quello pomeridiano di Pomeriggio cinque, affidato a Barbara D’Urso. E fino alla prima serata del venerdì sera, con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi, sono tornati a ...

