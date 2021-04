De Luca, la prossima settimana Capri sarà Covid free (Di venerdì 30 aprile 2021) "La prossima settimana Capri sarà isola Covid e faremo una campagna di promozione mondiale". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "La settimana successiva lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) "Laisolae faremo una campagna di promozione mondiale". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in diretta Fb. "Lasuccessiva lo ...

Advertising

fattoquotidiano : CASO CONSIP Il verbale dell'ex collaboratrice di Luca Lotti. La prossima settimana si decide chi andrà a processo e… - occhio_notizie : De Luca: 'Dalla prossima settimana Capri isola Covid free' - bcksbrns : RT @fvnzioniamo: bella patata quando settimana prossima si vedrà lanciare dalle gradinate i fogli con tutte le barre scritte da luca per in… - puntomagazine : @Piero_De_Luca : Dobbiamo continuare su questa strada e fare di tutto per tutelare i livelli occupazionali e garant… - sighmarty00 : RT @fvnzioniamo: bella patata quando settimana prossima si vedrà lanciare dalle gradinate i fogli con tutte le barre scritte da luca per in… -