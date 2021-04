Daydreamer | anticipazioni 3-7 maggio | Sanem gelosa della new entry Ayca

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 aprile 2021)sta volgendo alle battute conclusive ma, prima di arrivare al gran finale (qui le), Can Yaman edovranno superare ancora molti ostacoli. Nel dettaglio, dando uno sguardo alle trame in onda su Canale 5 dal 3 al 7, vedremo chefarà di tutto pur di far recuperare la memoria a Can Yaman, senza però riuscirci. Entrerà in scena anche un nuovo personaggio che desterà la gelosia di, trame al 7: Can continua a non ricordare Incercherà di far recuperare a Can i ricordi degli ultimi due anni di vita, sfruttando l’arma del suo profumo. Purtroppo, anche questo tentativo fallirà. In seguito, il fotografo confesserà al padre Aziz di non provare ...