Dati falsi contro lo Sputnik: la Russia accusa gli Usa di boicottare il vaccino (Di venerdì 30 aprile 2021) La questione dello Sputnik sta degenerando in un'incredibile spy-story. Nelle ultime ore le autorità che gestiscono gli accordi di fornitura del vaccino russo hanno pubblicamente accusato gli Stati Uniti di boicottare la diffusione nel mondo del loro farmaco. Per sostenere la tesi, sui social network gestiti dall'istituto che produce l'antivirus – il Gamaleya di Mosca - è stato diffuso un documento del dipartimento della salute di Washington, nel quale gli americani spiegano di essere riusciti a convincere il Brasile a non firmare contratti di fornitura con l'amministrazione di Vladimir Putin. "Hanno confermato di aver convinto loro i sudamericani, ma simili iniziative non sono etiche e mettono a rischio la vita della gente", si legge in un post su Twitter. Dietro lo scontro c'è la bocciatura rifilata ...

