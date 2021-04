Danielle Madam è ora ufficialmente una cittadina italiana (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - "Danielle ha giurato ed è ufficialmente cittadina italiana. O meglio: lo è anche sui documenti, perché a livello di cultura e sentimenti già lo era". Con queste parole, il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, ha salutato la cittadinanza italiana per Danielle Madam, la campionessa di lancio del peso nata in Camerun e residente in Italia da bambina. L'atleta, vittima anche di insulti razzisti che aveva denunciato nei mesi scorsi, non aveva potuto avere la cittadinanza fino ad ora nonostante i cinque titoli italiani vinti nella sua specialità e la lunga permanenza in Italia dove si è anche laureata. L'obiettivo era fissato per il 2030 a causa di motivi burocratici. "È stato un lungo percorso dovuto a una lunga istruttoria, ... Leggi su agi (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - "ha giurato ed è. O meglio: lo è anche sui documenti, perché a livello di cultura e sentimenti già lo era". Con queste parole, il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, ha salutato lanzaper, la campionessa di lancio del peso nata in Camerun e residente in Italia da bambina. L'atleta, vittima anche di insulti razzisti che aveva denunciato nei mesi scorsi, non aveva potuto avere lanza fino ad ora nonostante i cinque titoli italiani vinti nella sua specialità e la lunga permanenza in Italia dove si è anche laureata. L'obiettivo era fissato per il 2030 a causa di motivi burocratici. "È stato un lungo percorso dovuto a una lunga istruttoria, ...

