Dalla Francia: Vidal respinge un’offerta del Marsiglia (Di venerdì 30 aprile 2021) Arturo Vidal, centrocampista di proprietà dell’Inter, secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘La Provence‘, avrebbe rifiutato un’offerta da parte del Marsiglia. Nonostante la presenza di Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico del Cile, sulla panchina dei francesi, l’ex Barcellona ha declinato la proposta. La sua intenzione è quella di rispettare il contratto con l’Inter. FOTO: Vidal Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Arturo, centrocampista di proprietà dell’Inter, secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘La Provence‘, avrebbe rifiutatoda parte del. Nonostante la presenza di Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico del Cile, sulla panchina dei francesi, l’ex Barcellona ha declinato la proposta. La sua intenzione è quella di rispettare il contratto con l’Inter. FOTO:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

riotta : I commenti del mio amico @mariocalabresi al ritorno in Italia dei terroristi dalla Francia, incluso un condannato p… - PMurroccu : RT @Franciscovota: Abbiamo fatto prima a riportare in Italia, #Battisti in dal Brasile questi terroristi dalla #Francia. Ecco uno dei vanta… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: Venti generali hanno lanciato un appello a difesa della patria e contro l’islamismo, invitando #Macron ad adottare misur… - MazzuccoLorenzo : @mariocalabresi Onore a lei oggi si ricomincia a camminare, le hanno fatto fatto a lei e alla sua famiglia molti to… - Marco94607833 : RT @guidobodrato: Su exBr in Francia #YvesMeny non ha dubbi: 'Non stiamo parlando di perseguitati politici che Mitterand ha protetto dalla… -