Da Washington alla Luna. Tutte le sfide di Bill Nelson, nuovo capo della Nasa (Di venerdì 30 aprile 2021) “Consenso unanime”. Con questa formula, senza un voto formale non essendo emerso alcun parere contrario nei suoi confronti, Bill Nelson è stato confermato dal Senato degli Stati Uniti quale nuovo amministratore della Nasa. Nominato da Joe Biden, si appresta a guidare l’agenzia in anni che si preannunciano particolarmente intensi per lo Spazio, dominati dalle ambizioni di colonizzare la Luna e contraddistinti dall’era del “New Space”, con Elon Musk a guidare la schiera di privati ormai coinvolti a tutto spiano nelle strategie extra-atmosferiche. IL PROFILO Classe 1942, di Miami, Bill Nelson ha rappresentato la Florida per il partito democratico al Senato dal 2001 al 2019, vincendo tre corse elettorali. Già insegnante e giornalista, nel 1986, viaggiando ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) “Consenso unanime”. Con questa formula, senza un voto formale non essendo emerso alcun parere contrario nei suoi confronti,è stato confermato dal Senato degli Stati Uniti qualeamministratore. Nominato da Joe Biden, si appresta a guidare l’agenzia in anni che si preannunciano particolarmente intensi per lo Spazio, dominati dalle ambizioni di colonizzare lae contraddistinti dall’era del “New Space”, con Elon Musk a guidare la schiera di privati ormai coinvolti a tutto spiano nelle strategie extra-atmosferiche. IL PROFILO Classe 1942, di Miami,ha rappresentato la Florida per il partito democratico al Senato dal 2001 al 2019, vincendo tre corse elettorali. Già insegnante e giornalista, nel 1986, viaggiando ...

Advertising

PlagiarismStop : Plagiarism. Ankara ha reagito con rabbia alla mossa degli Stati Uniti: “Va contro lo spirito di alleanza” tra Washington e Ankara, - BI_Italia : Questa inspiegabile malattia aveva colpito i dipendenti dell'ambasciata Usa a Cuba tra il 2017 e il 2018. E alcuni… - antoniolieto : RT @diunito: #rassegnastampa Da @EdizioneCaserta :'Da Terra di Lavoro alla Library of Congress di Washington: successo per ricercatore case… - diunito : #rassegnastampa Da @EdizioneCaserta :'Da Terra di Lavoro alla Library of Congress di Washington: successo per ricer… - Audrey41379654 : RT @Giul_Granato: Contro il #bloqueo che impatta sul popolo cubano ???? da 60 anni. Perché? Non solo perché provoca sofferenza per milioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Washington alla Washington D.C. vuole diventare il 51° stato Il Post Corea Sud-Usa: Moon in visita da Biden il 21 maggio PECHINO, 30 APR - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e quello americano Joe Biden terranno i loro primi colloqui al vertice in programma a Washington il prossimo 21 maggio. Lo hanno annunciato le pa ...

La rubrica del venerdì: il fenomeno Mafia siciliana, americana, internazionale L’espressione Cosa nostra è utilizzata in riferimento all’organizzazione criminale di stampo mafioso e terroristico, stabilita in Italia, più precisamente in Sicilia, e attiva già alla fine dell’‘800.

PECHINO, 30 APR - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e quello americano Joe Biden terranno i loro primi colloqui al vertice in programma a Washington il prossimo 21 maggio. Lo hanno annunciato le pa ...L’espressione Cosa nostra è utilizzata in riferimento all’organizzazione criminale di stampo mafioso e terroristico, stabilita in Italia, più precisamente in Sicilia, e attiva già alla fine dell’‘800.