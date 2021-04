Curling, Mondiali femminile Calgary 2021: Italia, ko all’esordio: la Repubblica Ceca si impone 7-5 (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Italia non parte col piede giusto all’interno dei Mondiali 2021 di Curling maschile in scena a Calgary (Canada). Le azzurre impattano la prima giornata del Round Robin perdendo per 7-5 contro la Repubblica Ceca. In salita dunque il percorso di Costantini e compagne verso le finali che assegneranno le medaglie: azzurre che tuttavia hanno lottato contro le ceche fino all’ultimo lancio. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – In seguito a uno scambio di cortesie nei primi due end passa la Repubblica Ceca nel terzo end: Kubeskova infila la stone Ceca al centro con un magia e con l’ultimo tiro non si accontenta del singolo punto, portando il vantaggio sul 3-1. I due end successivi sono caratterizzati da una Costantini al ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) L’non parte col piede giusto all’interno deidimaschile in scena a(Canada). Le azzurre impattano la prima giornata del Round Robin perdendo per 7-5 contro la. In salita dunque il percorso di Costantini e compagne verso le finali che assegneranno le medaglie: azzurre che tuttavia hanno lottato contro le ceche fino all’ultimo lancio. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – In seguito a uno scambio di cortesie nei primi due end passa lanel terzo end: Kubeskova infila la stoneal centro con un magia e con l’ultimo tiro non si accontenta del singolo punto, portando il vantaggio sul 3-1. I due end successivi sono caratterizzati da una Costantini al ...

